ATAMAN PONOVO PRAVI HAOS! ŽESTOKO OPLEO PO TRENERU VALENSIJE KOJEG JE HTEO DA BIJE! Njegove reči odjekuju, zahteva da se Martinez kazni!
Valensija je nadoknadila zaostatak u Atini i izborila odlučujuću petu utakmicu protiv Panatinaikosa za odlazak na Fajnal-for Evrolige.
Trener domaćih, Ergin Ataman, bio je besan nakon meča, pa je na konferenciji bez ustručavanja izneo niz optužbi na račun suđenja.
"Sigurno ćete imati pitanja i odgovoriću na njih. Ali želim da počnem od nečeg drugog. Juče je njihov trener davao izjave i rekao da se u trećoj utakmici sve promenilo posle mojih tehničkih grešaka, odnosno da smo nakon toga uz pomoć sudija dobili meč. Ako sada budem pričao o suđenju, sigurno ću opet biti kažnjen, kao i tokom cele sezone… Mislim da sam do sada platio oko 35.000 evra kazni i platiću još jednu. Ali kakvu je kaznu dobio on zbog izjave da smo prve dve utakmice dobili zahvaljujući pomoći sudija posle tehničkih grešaka? Šta to zapravo znači? Da su nam sudije pomogle da pobedimo. Da li je zbog toga kažnjen? Nije”, rekao je Ataman.
Iako nije hteo da ide u sitne detalje, ostao je pomalo tajnovit, ali je jasno poručio da će Panatinaikos izvući pouke iz sopstvenih grešaka.
“Neću da govorim o drugim stvarima. Svi su večeras gledali utakmicu. Želim da odem kući i ponovo pogledam meč. Znam koje smo taktičke greške napravili, ali želim još jednom da pogledam sve. Na poluvremenu sam rekao da prvi put u svojoj 25-godišnjoj karijeri vidim ovako nešto čudno.”