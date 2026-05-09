Čelnici srpskih košarkaških klubova Crvene zvezde i Partizana bili su učesnici sastanka Evrolige koji je održan prošle nedelje.

Detalje sa tog skupa nisu u javnost želeli da iznose ljudi iz uprave "večitih rivala", ali jeste Enrik Karbonelj, direktor Valensije, koji je otkrio da je na sastanku bilo vrlo zanimljivo i da se debatovalo o mnogim temama.

Ozbiljni projekti

- Prisustvovali su klubovi koji trenutno igraju u Evroligi, a koji nisu akcionari, osim Pariza, koji nije bio prisutan. Takođe je bio prisutan Hapoel Jerusalem, jer žele da se priključe i već godinama rade na ozbiljnom projektu. Sastanak je vodio Ćus Bueno, aktuelni direktor Evrolige, zajedno sa svojim timom. U suštini, predstavili su strateške planove Evrolige za budućnost - bio je malo više od diplomate Karbonelj koji je pričao za portal "Las Provincias".

Format Evrolige za sledeću sezonu neće biti promenjen, mada nije definitivno poznat spisak svih klubova učesnika.

- Ono što je Upravni odbor odobrio za sledeću sezonu jeste Evroliga sa 20 timova. Međutim, rečeno nam je da postoje sumnje da li će Burg, koji je osvojio Evrokup, zaista igrati, a situacija Monaka je takođe nejasna. Isto tako, dogovoreno je da, ako liga na kraju ima manje timova, jednostavno će biti taj broj, ali će zadržati format "svako sa svakim". Monako je najveća nepoznanica među trenutnim timovima zbog svoje finansijske situacije, kao i zato što je mesto iz Evrokupa trenutno dodeljeno Hapoelu Tel Aviv, koji je ove sezone završio bolje rangiran.

O Rusima ni reč

Već neko vreme se prica o velikim promenama u Evroligi, odnosno franžizama kao potencijalnom rešenju.

- Objašnjeno je svima da Evroliga radi na franšiznom modelu koji bi praktično izjednačio akcionarske i neakcionarske klubove. Drugim rečima, klubovi akcionari bi takođe postali franšizni vlasnici u takmičenju, a svi novi timovi koji bi ušli kao franšize imali bi ista prava i obaveze. Biće to bilateralni pregovori, a ne globalni dogovor između svih neakcionarskih klubova i Evrolige, već individualni pregovori između Evrolige i svakog kluba - objasnio je Španac.

Nije poznato da li je bilo reči o povratku ruskih klubova CSKA, Zenita i Uniksa pod okrilje Evrolige.