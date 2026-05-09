Valensija je napravila pravi podvig u Atini, ostvarila dve uzastopne pobede i izbegla eliminaciju iz plej-ofa Evrolige.

Panatinaikos je poražen 89:86 u četvrtoj utakmici u petak uveče, pa je serija izjednačena na 2-2 i odlučujuća peta utakmica igraće se u Valensiji.

Panatinaikos - Valensija treći meč plej-ofa Evrolige Foto: Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia

Pre nego što odigraju najvažniji meč sezone u Evroligi, Valensija će prvo gostovati Baskoniji u okviru šampionata ACB lige u nedelju.

Prema izveštaju "Deportes COPE Valencia", tim planira da u domaćem meču nastupi sa mlađim i igračima do 22 godine, ako ne dođe do promena u rasporedu. Klub prioritet daje utakmici Evrolige u sredu.

Prošlog vikenda, između druge i treće utakmice serije sa Panatinaikosom, Valensija je poražena od Manrese. Za poređenje, Panatinaikos nije odigrao domaću utakmicu od 25. aprila.

Valensija trenutno zauzima drugo mesto na tabeli ACB lige sa skorom 21-8, a do kraja regularnog dela prvenstva ostalo je još pet utakmica.

