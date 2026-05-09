Slušaj vest

Maodo Lo najverovatnije i naredne sezone nosiće dres ekipe Žalgirisa, jer litvanski tim ima želju da sa Nemcem nastavi saradnju.

Samo dan pošto su okončali svoje učešće u Evroligi, Žalgiris je krenuo u skalapanje novog ugovora sa nemačkim plejmejkerom, koji je ove sezone stigao u redove ekipe iz Kaunasa.

Maodo Lo Foto: Screenshot, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Svesni su u redovima Žalgirisa, da će teško zadržati Silvana Fransiska, za koga se interesuju brojni evroligaški klubovi, među kojima je Barselona nekako najkonkretnija, pa se zato litvanski tim okreće čuvanju aktuelnog igračkog kadra.

Prvi košarkaš koji je stavio paraf na produženje ugovora bio je Dastin Sliva, a Lo će biti drugi stranac koji će krenuti stopama Amerikanca.

Maodo Lo iza sebe ima jednu solidnu sezonu u dresu Žalgirisa, gde je u Evroligi prosečno beležio 7,5 poena, i 2,6 asistencije.

Ne propustiteEvroligaBIVŠI DIREKTOR ZVEZDE UDARIO PO VEČITIM RIVALIMA: Kako oni mogu?
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg
EvroligaODE U DUBAI! Elitni defanzivac pakuje kofere na leto!
PARTIZAN-AS MONACO_53.JPG
FudbalPARTIZAN ZAVRŠAVA VAŽAN POTPIS I POJAČANJE ZA NAREDNU SEZONU: Veteran blizu dogovora sa crno-belima!
Predrag Mijatović, Rasim Ljajić i Danko Lazović
EvroligaPOSLE ISTORIJSKOG PODVIGA U ATINI I PRED MEČ ODLUKE: Valensija sa klincima na evroligaša?
profimedia-1096954559.jpg

BONUS VIDEO:

Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde Izvor: arena 4 premium