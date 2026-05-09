Maodo Lo najverovatnije i naredne sezone nosiće dres ekipe Žalgirisa, jer litvanski tim ima želju da sa Nemcem nastavi saradnju.

Samo dan pošto su okončali svoje učešće u Evroligi, Žalgiris je krenuo u skalapanje novog ugovora sa nemačkim plejmejkerom, koji je ove sezone stigao u redove ekipe iz Kaunasa.

Maodo Lo

Svesni su u redovima Žalgirisa, da će teško zadržati Silvana Fransiska, za koga se interesuju brojni evroligaški klubovi, među kojima je Barselona nekako najkonkretnija, pa se zato litvanski tim okreće čuvanju aktuelnog igračkog kadra.

Prvi košarkaš koji je stavio paraf na produženje ugovora bio je Dastin Sliva, a Lo će biti drugi stranac koji će krenuti stopama Amerikanca.

Maodo Lo iza sebe ima jednu solidnu sezonu u dresu Žalgirisa, gde je u Evroligi prosečno beležio 7,5 poena, i 2,6 asistencije.

