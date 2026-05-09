KK Crvena zvezda nije uspela da ni ove sezone ostvari plasman u plej-of Evrolige.

Janis Sferopulos je otišao jesenas, a na njegovo mesto je došao Saša Obradović, međutim epilog je bio isti - Zvezda se nije plasirala u osam najboljih.

Prema pisanju grčkog "SDNA", čelnici Crvene zvezde zbog toga razmišljaju o smeni Obradovića, a kao prvi kandidat za novog šefa stručnog štaba figurira Vasilis Spanulis.

Grčki trener je 2024. godine seo na klupu Monaka, baš kao zamena za Sašu Obradovića, ali je početkom ovog proleća, u trenucima kada je Kneževe drmala ozbiljna kriza na svim frontovima, podneo ostavku.

Spanulis je trenutno bez klupskog angažmana, i obavlja samo funkciju selektora reprezentacije Grčke. Tamošnji mediji navode da je Spanulis i na meti Dubaija.

