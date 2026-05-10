Barselona iza sebe ima neuspešno učešće u Evroligi i već odavno razmišlja o narednoj sezoni.

Prema najavama medija iz Španije, želja Katalonaca je da ozbiljno pojačaju svoj tim, a jedan od košarkaša koji su velika želja je Džordan Nvora.

Novinar Naćo Bravo ističe da Barselona želi da vidi Nvoru u svom dresu.

Nakon problematične sezone u Efesu, Nvora je pokazao sav kvalitet igrajući za ekipu sa Malog Kalemegdana za koju je na 34 utakmice Evrolige u proseku imao 16,9 poena.

Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nigerijac je skrenuo pažnju na sebe, a španski tim bi da pojača ofanzivni kvalitet tima.

Međutim, to nije jedini način na koji Barselona planira da "naudi Zvezdi". Isti novinar navodi da su Katalonci zainteresovani i za Timotija Luvavu-Kabaroa, košarkaša Baskonije koji se nedavno dovodio u vezu upravo sa Crvenom zvezdom.

Zanimljivo leto je pred nama, to je jedino sigurno.

