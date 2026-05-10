Vlasnik atinskog evroligaša je putem naloga na društvenoj mreži Instagram gde ima preko 635.000 pratilaca objavio montažu sa sudijskih grešaka sa utakmice protiv Valensija.

Španski tim je šokirao Panatinaikos i u Atini je ostvario dve pobede, pa će odlučujući meč za plasman na fajnal-for turnir biti odigran u Valensiji.

"Pravila u košarci menjaju se toliko brzo da često nismo u toku sa svim novinama.To mnogo puta izaziva nervozu i frustraciju kod timova, a naročito kod navijača.

To je slučaj i nakon poslednje utakmice između Panathinaikosa i Valensije.

Navijači i svi uključeni sada čekaju da vide kako će Evroliga protumačiti te sudijske odluke.

Mi, kao investitori u naše klubove, ali i suvlasnici Evrolige, moramo osećati obavezu prema takmičenju i svim njegovim učesnicima da edukujemo naše navijače, kako bi bili ispravljeni kada greše ili kada su nepravedni.

Panatinaikos je, u skladu sa pravilima, poslao zvanični video Evroligi i sa nestrpljenjem čeka njihov zvanični odgovor", poručio je Dimitris Janakopulos uz montažu raznih sudijskih odluka.

