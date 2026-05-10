HITNA REAKCIJA ZVEZDE ZBOG DŽORDANA NVORE! Crveno-beli otkrili detalje o potencijalnom odlasku njega i još jednog važnog košarkaša!
Nedugo nakon što je iz Španije stigla vest o interesovanju Barselone za Džordana Nvoru, najboljeg strelac Crvene zvezde, klub sa Malog Kalemegdana je odlučio da razjasni neke stvari.
U poruci koja je prosleđena novinarima objašnjeno je na koji način Nvora može da napusti klub i dodato da ista situacija važi za Džereda Batlera.
"Poštovane kolege, povodom pojedinih natpisa u medijima, a nakon informacije koju je izneo španski novinar, vezano za našeg igrača Džordana Nvoru. Podsećam još jednom, jer je ovo već bila tema pre mesec dana - Nvora i Batler imaju izlazne klauzule SAMO za NBA ligu. Obojica imaju ugovore sa našim klubom koji važe i za narednu sezonu u slučaju da se ne vrate u NBA ligu. Srdačan pozdrav", navedeno je u poruci portparola kluba Igora Vujičina.
Nvora je na 34 utakmice Evrolige u proseku beležio 16,9 poena, a od starta sezone je pokazivao da poseduje neverovatan napadački talenat.
Amerikanac nigerijskog porekla ima 27 godina i sledeće sezone će igrati u crveno-belom dresu, ukoliko, kao što su poručili iz Zvezde, ne bude poziva iz NBA.
