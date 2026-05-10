Kako navodi list "El Koreo", Božić se nalazi visoko na listi želja evroligaša iz Vitorije uoči formiranja tima za narednu sezonu, prenela je HINA. Hrvatskom krilnom centru ugovor sa Granadom ističe narednog meseca.

Luka Božić je ove sezone jedan od najzapaženijih igrača u Endesa ligi, a proglašen je za najkorisnijeg igrača prvenstva u martu i aprilu. Ujedno se nalazi među 20 kandidata za MVP priznanje cele sezone.

Hrvatski reprezentativac je u subotu predvodio Granadu do pobede protiv Saragose 85:74, postigavši 23 poena uz 32 indeksna poena. Tim trijumfom Granada je zadržala minimalne šanse za opstanak u ligi.

Ekipa Granade trenutno je poslednja na tabeli sa učinkom 6/24, dok tri tima iznad zone ispadanja imaju po tri pobede više. Do kraja prvenstva Granadu očekuju dueli protiv Barselone, Tenerifa, Baskonije i Burgosa.

Božić je u Granadu stigao prošle godine posle epizode u Valensiji, gde nije dobio priliku da zaigra u zvaničnim utakmicama. Pre odlaska u Španiju briljirao je u dresu Zadra, sa kojim je osvojio titulu prvaka Hrvatske, dok je dva puta bio proglašen za najboljeg igrača ABA lige.

Zaista je zanimljivo da Božić ima samo jednu sezonu u Evrokupu i to iz sezone 2019/20 kada je bio član Budućnosti. U Evroligi nikada nije igrao.

"Istina je da je bilo kontakta sa Partizanom. Razgovarao sam sa trenerom Želljkom Obradovićem, zvao me je na telefon. Bili smo nekako i blizu dogovora, ne bih da iznosim detalje... Bio sam blizu, nije se dogodilo i to je to. Bog najbolje zna zašto se nije dogodilo", priznao je Božič krajem 2023. godine.

