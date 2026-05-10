Vlasnik KK PanatinaikosDimitris Janakopulos saopštio je da je klub poslao Evroligi video-snimak sudijskih grešaka iz utakmica protiv Valensije i da sada čeka odgovor organizacije.

Posle 0:2 u Španiji, Valensija je uspela da u OAKA areni dođe do 2:2, a "zeleni" su imali niz primedbi na suđenje! Majstorica između Valensije i PAO igra se u utorak od 21.00 u Španiji.

U trećem meču bilo je 13 spornih situacija koje su izazvale polemike, dok su u četvrtoj utakmici, prema mišljenju Panatinaikosa, viđene "neverovatne stvari", koje su pomogle Valensiji da dođe do pobede.

Posebno se ističe statistika Kendrika Nana, koji za 120 minuta nije izborio nijedno slobodno bacanje, uputio je samo pet šuteva, pretrpeo 14 faulova, a dosuđena su mu svega tri.

Sa druge strane, Montero je napravio četiri faula, ali je šutirao čak 19 puta.

Janakopulos je na Instagramu objavio da je Panatinaikos Evroligi poslao kompletan video sa svim spornim situacijama i da očekuje zvaničan odgovor.

- Košarkaška pravila se menjaju toliko brzo da često nismo ni obavešteni o tome. To često izaziva iritaciju i razočaranje među timovima, a posebno među navijačima. Takav je slučaj posle poslednje utakmice između Panatinaikosa i Valensije. Navijači i svi uključeni čekaju da vide kako će Evroliga protumačiti ove sudijske odluke. Mi, kao investitori u naše klubove i akcionari Evrolige, osećamo obavezu prema organizaciji i ljudima u njoj da edukujemo navijače kako bi mogli da isprave svoje stavove kada nisu u pravu ili kada su nepravedni. Panatinaikos je, u skladu sa pravilima, poslao zvaničan video Evroligi i sa nestrpljenjem očekuje njen zvaničan odgovor - naveo je prvi čovek Panatinaikosa.

