DA LI JE MOGUĆE DA JE OVO URADIO? Dobio je ponudu od sedam miliona evra da ode, odmah je prelomio!
Turski košarkaš Tarik Biberović odbio je ponudu od čak sedam miliona dolara da zaigra u NCAA ligi.
Prema informacijama koje prenosi" Eurohoops", univerzitetski tim LSU Tajgers ponudio je košarkašu Fenerbahčea Tariku Biberoviću čak sedam miliona dolara godišnje, bruto, kako bi prešao u NCAA.
Ipak, reprezentativac je odbio ogromnu ponudu i trenutno je potpuno fokusiran na završnicu sezone i pokušaj da sa Fenerbahčeom osvoji drugu uzastopnu titulu u Evroligi.
Biberović je i prošlog leta bio veoma tražen, posebno od strane NBA klubova, ali je tada odlučio da produži saradnju sa istanbulskim velikanom i ostane deo ekipe.
Kako navodi isti izvor, 25-godišnji bek nema nameru da karijeru nastavi u NCAA košarci, već će po završetku sezone doneti odluku da li ostaje u Fenerbahčeu ili pravi iskorak ka NBA ligi.
