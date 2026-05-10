Turski košarkaš Tarik Biberović odbio je ponudu od čak sedam miliona dolara da zaigra u NCAA ligi.

Prema informacijama koje prenosi" Eurohoops", univerzitetski tim LSU Tajgers ponudio je košarkašu Fenerbahčea Tariku Biberoviću čak sedam miliona dolara godišnje, bruto, kako bi prešao u NCAA.

Tarik Biberović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Ipak, reprezentativac je odbio ogromnu ponudu i trenutno je potpuno fokusiran na završnicu sezone i pokušaj da sa Fenerbahčeom osvoji drugu uzastopnu titulu u Evroligi.

Biberović je i prošlog leta bio veoma tražen, posebno od strane NBA klubova, ali je tada odlučio da produži saradnju sa istanbulskim velikanom i ostane deo ekipe.

Kako navodi isti izvor, 25-godišnji bek nema nameru da karijeru nastavi u NCAA košarci, već će po završetku sezone doneti odluku da li ostaje u Fenerbahčeu ili pravi iskorak ka NBA ligi.

Zakucavanje Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Fenerbahče Izvor: TV Arena sport/Screenshot