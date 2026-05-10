Porazom od Partizana (88:73), drugim u 1/4 finalnoj seriji ABA plej-ofa, Bosna je završila povratničku sezonu u društvo najboljih.

Ekipa trenera Muhameda Pašalića ostavila je dobar utisak u oba meča protiv favorizovanih crno-belih:

- Ne mogu zameriti mojim igračima. Njih šest, sedam koji su igrali dali su stvarno sve od sebe. Skraćena rotacija, nedostatak Janga i Huesara se osetila. Ovih šest,sedam momaka što su igrali su stvarno dali sve od sebe. Nažalost ovde se naše putovanje u ABA završava, ali mislim da trebamo biti i te kako zadovoljni s obzirom na to šta nas je sve pratilo ovu sezonu, da završimo na sedom mestu, da dođemo u taj duel sa Partizanom koji je jedan od najboljih timova u ligi. To je i neki vid nagrade. Šteta što nismo iskoristili neke šanse u Beogradu na neki bolji način... Ali to je košarka, čestitke Partizanu na pobedi, a mi se idemo spremiti za završnicu prvenstva - rekao je Pašalić.

Trener Bosne je prezadovoljan kako Bosna kao klub napreduje psoeldnjih godina.

- Nisam verovao da će se ovo dešavati. Lepa stavr se dešava, velika stvar za grad i za državu ko ume da prepozna. Nisam očekivao ovako brz uspon. Nadao sam se ABA ligi jednog dana, i evropskim takmičenjima, ali za ovako kratak period da ekipa ovako naraste, uz pomoć sponzora, tu smo gde jesmo. Nadam se da ćemo nastaviti ovim putem i da ćemo ići čak stepenik više.

- Odlično pitanje (o praznim mestima u hali). Rekao sam već, ne mogu da shvatim... Poštujem, ali ne mogu da shvatim da ljudi ne dolaze u velikom broju nakon 15 godina gde nas nigde niej bilo. Možda sam prespavao ovih 15 godina, pa smo poosvajali neke trofeje pa su sada nezadovoljni ovom sezonom. Stvarno, to je meni nezamislivo, ne mogu da shvatim... Svako ko voli košarku doći će da gleda, pogotovo Bosnu sa takvom tradicijom i veličinom, ali i da gleda druge odlične ekipe u prvoj povratničkoj sezoni. Mislim da smo zaslužili više podrške. Ne zbog rezultata koji smo napravili, mislim i da nisu rezultati bili tu trebalo je biti više ljudi i više entuzijazma. Ali tako je, kako je, ne možemo terati ljdue da dođu u dvoranu - rekao je Pašalić.

