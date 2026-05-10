DUBAI UKRAO ZVEZDU MONAKA BARSELONI! Spektakularan veleobrt i senzacinalan transfer na pomolu!
Ipak, od tog dogovora, po svemu sudeći neće biti ništa, jer se u trku umešao Dubai i obezbedio potpis iskusnog košarkaša.
Naime, ceo posao je delovao kao gotova stvar. Barselona je imala Alfu Diala u svojim planovima, viđen je kao ozbiljno pojačanje za narednu sezonu i deo rekonstrukcije tima koji želi povratak na vrh Evrolige. Ali onda – preokret.
U priču ulazi Dubai. Prema informacijama iz više izvora, upravo je Dubai preoteo igrača, i u završnici pregovora „odneo“ Diala ispred Barselone.
Navodno pregovori između kluba iz Dubaija i igrača bili su u veoma poodmakloj fazi u poslednja 48 sata, što se poklopilo sa informacijama o propadanju transfera u katalonskom klubu.
Ono što ovaj slučaj čini posebno zanimljivim jeste način na koji je transfer praktično preokrenut u poslednjim satima. Dok je Kataloncima delovalo da je posao blizu realizacije, iz Dubaija je stigla ponuda koju je teško ignorisati – i koja je, kako se navodi, presudila.
Za Barselonu, ovo je ozbiljan udarac u planiranju rostera i još jedan dokaz koliko se Evroliga menja ulaskom finansijski moćnih projekata koji mogu da poremete hijerarhiju preko noći.