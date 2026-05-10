Slušaj vest

Ipak, od tog dogovora, po svemu sudeći neće biti ništa, jer se u trku umešao Dubai i obezbedio potpis iskusnog košarkaša.

Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Naime, ceo posao je delovao kao gotova stvar. Barselona je imala Alfu Diala u svojim planovima, viđen je kao ozbiljno pojačanje za narednu sezonu i deo rekonstrukcije tima koji želi povratak na vrh Evrolige. Ali onda – preokret.

U priču ulazi Dubai. Prema informacijama iz više izvora, upravo je Dubai preoteo igrača, i u završnici pregovora „odneo“ Diala ispred Barselone.

Navodno pregovori između kluba iz Dubaija i igrača bili su u veoma poodmakloj fazi u poslednja 48 sata, što se poklopilo sa informacijama o propadanju transfera u katalonskom klubu.

Ono što ovaj slučaj čini posebno zanimljivim jeste način na koji je transfer praktično preokrenut u poslednjim satima. Dok je Kataloncima delovalo da je posao blizu realizacije, iz Dubaija je stigla ponuda koju je teško ignorisati – i koja je, kako se navodi, presudila.

Za Barselonu, ovo je ozbiljan udarac u planiranju rostera i još jedan dokaz koliko se Evroliga menja ulaskom finansijski moćnih projekata koji mogu da poremete hijerarhiju preko noći.

Ne propustiteEvroligaHITNA REAKCIJA ZVEZDE ZBOG DŽORDANA NVORE! Crveno-beli otkrili detalje o potencijalnom odlasku njega i još jednog važnog košarkaša!
KK Crvena zvezda
EvroligaBARSELONA VODI ZVEZDINOG NAJBOLJEG KOŠARKAŠA! Šokantne i bombastične vesti iz Španije! Pored toga Katalonci na još jedan način prete crveno-belima!
zvezda-zlatibor-8962607.JPG
KošarkaOGLASIO SE VIL KLAJBURN: Košarkaš Barselone progovorio nakon vesti o srčanim problemima...
Vil Klajburn
EvroligaHITNO! Vil Klajburn ima srčane probleme, Barselona se odmah oglasila!
Vil Klajburn

Arsenal Vest Hem faul na golmanu Izvor: BeinSports/Screenshot