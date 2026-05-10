Prema informacijama koje su se poslednjih dana pojavile u javnosti, Janis Sferopulos nalazi se vrlo blizu preuzimanja Anadolu Efes od naredne sezone. Iako je među kandidatima za klupu turskog velikana bio i Vasilis Spanulis, mediji iz Grčke navode da je upravo Sferopulos prihvatio ponudu kluba iz Istanbula.

Efes je tokom potrage za novim trenerom razmatrao više opcija, a među glavnim imenima bili su Spanulis i Sferopulos. Spanulis je u međuvremenu napustio Monako tokom aktuelne sezone nakon turbulentnog perioda u ekipi, dok je Sferopulos ostao bez angažmana još na početku sezone kada se rastao sa Crvena zvezda zbog slabih rezultata.

Iako je imao nekoliko ponuda od evropskih klubova, iskusni grčki stručnjak nije žurio sa odlukom. Nakon odlaska iz Zvezde želeo je predah, ali i pažljivo da proceni naredni korak u karijeri, posebno jer je i dalje imao finansijsku sigurnost zahvaljujući ugovoru sa beogradskim klubom.

Nove detalje izneo je grčki novinar Stamatis Murelis, koji tvrdi da je Spanulis odbio ponudu Efesa, dok je Sferopulos dao zeleno svetlo za saradnju sa turskim klubom i trebalo bi da preuzme ekipu po završetku sezone.

Ukoliko se ove informacije potvrde, biće to njegov povratak u Evroliga nakon pauze usled otkaza u Crvenoj zvezdi.

