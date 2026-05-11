Nemački reprezentativac Maodo Lo produžio je ugovor sa Žalgirisom na još godinu dana, objavio je litvanski klub.

"Ovde mi sve odgovara. Moja porodica uživa u Kaunasu, odlično smo se snašli. Sjajan grad za život sa porodicom, želeli smo da ostanemo. Sa košarkaške strane, imali smo solidnu sezonu. Osećaj kontinuiteta i ambicija u ovom klubu motivišu vas da budete dio takve organizacije", rekao je Lo.

Lo je od prošlog leta član Žalgirisa, a ove sezone je u Evroligi imao prosek od sedam poena, 2,4 asistencije i 1,9 skokova po meču.

Žalgiris je sezonu u Evroligi završio pre dva dana u četvrtfinalu, eliminacijom od Fenerbahčea sa 1:3 u seriji.

Maodo Lo je tokom karijere igrao za Pariz, Olimpiju iz Milana, berlinsku Albu, Bajern Minhen i Bamberg.

