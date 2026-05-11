Slušaj vest

Prema informacijama koje su stigle do javnosti i navijača, Hapoel iz Tel Aviva planira značajno finansijsko pojačanje za sezonu 2026/27.

Kako prenosi "Sport5", čelni ljudi ovog tima nameravaju da povećaju budžet za oko 30 procenata u odnosu na aktuelnu sezonu. Za razliku od ovogodišnjih oko 200 miliona šekela (oko 58 i po miliona evra), Hapoel bi sledeće sezone trebalo da funkcioniše sa približno 260 miliona šekela (oko 76 miliona evra).

U klubu su nakon ispadanja od Real Madrida u četvrtfinalu debitantske sezone u Evroligi jasno stavili do znanja da su izvukli pouke iz tekuće sezone. Pomenuti portal je naveo i izjavu iz kluba nakon ispadanja od Real Madrida.

"Naučili smo lekciju iz ove godine - sledeće sezone neće biti dve ekipe. Biće jedan dubok roster u kojem će svaki igrač moći da igra i u Evroligi i u domaćoj ligi".

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Foto: Kurir

Kao posledica drastičnog povećanja budžeta, u Hapoelu se očekuje i rekonstrukcija ekipe.

Već se radi zadržavanju ključnih igrača, uz napomenu da su Oturu i Vajnrajt već produžili saradnju, a među potencijalnim pojačanjima se nalaze Mario Hezonja, Zek Ledej, Kadin Karington, Kejsej Tominaga, Kajler Edvards...

1/4 Vidi galeriju Partizan - Hapoel Evroliga Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Ako se obistini priča o najavljenom budžetu, Hapoel će sledeće sezone postati ekipa sa najvećim budžetom u Evroligi, a ujedno i apsolutni rekorder takmičenja, s obzirom na to da je, prema određenim informacijama, najveći budžet u jednoj sezoni imao CSKA - oko 48 miliona evra u sezoni 2021/22.

U aktuelnoj sezoni Panatinaikos predvodi Evroligu sa budžetom od oko 50 miiona, prema nepotvrđenim informacijama, ali 15 miliona evra iz budžeta je obezbeđeno na renoviranje OAKA arene.

Bonus video: