Partizan je bacio oko na Armoni Bruksa i sve ide u dobrom smeru po crno-bele.

Sjajni bek Olimpije Milano bio je jedna od retkih svetlih tačaka italijanskog tima, a njegove partije nisu prošle nezapaženo među evropskim velikanima.

Crno-beli su već napravili konkretne korake ka realizaciji transfera. Kontakti sa igračem uspostavljeni su još ranije, pregovori su u toku i prema nezvaničnim informacijama odvijaju se u dobrom pravcu, saznaje "Mozzartsport".

Bruksu na kraju sezone ističe ugovor sa Olimpijom Milano. Pojavljivale su se priče o mogućem povratku u NBA ligu, ali je američki bek više puta istakao da mu je prioritet ostanak u Evroligi.

- Dopada mi se ovde, liga je veoma jaka i konkurentna. Želim da ostanem u Evropi i nastavim da napredujem iz godine u godinu - rekao je Bruks italijanskim medijima.

Tokom sezone prosečno je beležio 13,1 poen i 3,5 skokova uz sjajnih 41,6 odsto šuta za tri poena, a nastupio je na svih 38 evroligaških utakmica.

Partizan je još početkom aprila krenuo u ozbiljno skeniranje tržišta. Tada je među opcijama bio i Timote Luvavu, ali su finansijski zahtevi francuskog košarkaša bili previsoki.

Kako trenutno stvari stoje, razgovori sa Bruksom napreduju dobro, ali zvaničnih potvrda neće biti dok traje sezona. Slična situacija je i sa Kajlom Olmanom, koji je praktično dogovorio dolazak među crno-bele za narednu sezonu.

Sve ukazuje na to da Partizan sprema ozbiljne promene u timu, posebno na spoljnim pozicijama. Očekuje se odlazak Dvejna Vašingtona po isteku ugovora, pa je cilj sportskog sektora da pronađe idealnog partnera za Karlika Džonsa. Na papiru, Armoni Bruks deluje kao pravo rešenje.

U narednim danima i nedeljama očekuje se još informacija iz Humske, a prema saznanjima Mozzart Sporta, klub radi i na dovođenju još nekoliko zvučnih pojačanja.

Pre Olimpije Milano, Bruks je nastupao u NBA ligi, tačnije u Hjustonu, Bruklinu i Toronto, kao i za razvojni tim Atlante - Koledž Sihoks.

