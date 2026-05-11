Žan Montero je zadivio sve svojim partijama u povratničkoj sezoni Valensije u Evroligi i vrlo verovatno ćemo ga gledati u nekom drugom dresu od naredne jeseni.
HAPOEL NUDI MILIONE ZVEZDI EVROLIGE! Jedan od igrača koji su obeležili sezonu na meti prebogatih Izraelaca...
Navodno Hapoel Tel Aviv je zagrizao da potpiše sjajnog beka iz Dominikanske republike i neće žaliti novac za njegov potpis.
Valensija - Panatinaikos Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Spremni su Izraelci da plate 1.500.000 evra za njegov otkup, i da mu daju godišnju platu od 2.500.000 evropskih novčanica.
Montero ima ponudu i iz NCAA lige i veruje se da bi mogao da ima i 4.000.000 dolara po godini, zbog čega će dodatno sačekati.
Ove sezone beleži 14.4 poena, 4.8 asistencija i 3 skoka po utakmici.
