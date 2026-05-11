Slušaj vest

Pred završni turnir Evrolige 2026. godine u Atini, pojavile su se nove priče o navodnim problemima sa "Telekom centrom" i pitanju da li dvorana ispunjava uslove za organizaciju spektakla evropske košarke.

Na sve glasine reagovao je vlasnik PanatinaikosaDimitris Janakopulos, koji je poručio da nema mesta sumnjama i da je arena potpuno spremna za Fajnal for.

1/10 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Janakopulos je naglasio da ne postoje nikakvi tehnički problemi i da će Atina biti domaćin događaja kakav evropska košarka dugo nije videla. Njegova poruka bila je jasna – organizacija najveće završnice Evrolige protiče po planu i publiku očekuje pravi spektakl.

- Smatram da je ovog puta važno, kao što uvek radim, da jednom za svagda razjasnim određena pitanja. Čujem razne glasine o neadekvatnosti naše dvorane zbog tehničkih problema. Takav problem ne postoji. Desetine miliona privatnih sredstava (a ne državnog novca) su uložene da bi se održavao, renovirao i napravio uzorni objekat star 30 godina. Ne znam čemu služe glasine koje kruže, ali skrećem pažnju svima u ovim zlim danima, da ne budemo dezorijentisani eventualnim trolovanjem nekih. Jedino što je sigurno jeste da će Fajnal for u Atini biti najkompletniji i najimpresivniji događaj koji je ikada održan u evropskoj košarci, bez obzira na timove učesnike.

Govoreći o sportskom delu, Janakopulos je dodao da je klub već prosledio Evroligi materijal sa spornim sudijskim situacijama iz meča protiv Valensije, ali da odgovor još nije stigao.

- Kao što svi znaju, poslali smo kompletan materijal sa onim što smatramo spornim momentima utakmice sa Valensijom Evroligi i njenim čelnicima. Nije bilo odgovora na zahtev Panatinaikosa za istragu. U nizu ovako neizvesnih utakmica, potreba za potpunom transparentnošću i eliminisanjem neregularnosti je ključni prioritet i nadam se da će na to biti odmah odgovoreno.

Na kraju je poručio da igrači i stručni štab moraju ostati potpuno fokusirani na teren, uz napomenu da je Panatinaikos imao korektan tretman u Valensiji.

BONUS VIDEO: