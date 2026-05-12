Košarkaš Vejd Boldvin otvorio je dušu posle plasmana Fenerbahčea na Fajnal-for Evrolige.

Amerikanac je bio jedan od junaka velikog trijumfa protiv Žalgirisa, a posle iscrpljujuće serije priznao je da nikada u životu nije bio toliko fizički slomljen kao tokom četvrtog meča.

"To je verovatno najteža utakmica koju sam igrao u karijeri kada je umor u pitanju. Pred kraj sam jedva stajao na nogama", rekao je Boldvin, koji je upravo u finišu pogodio ključne šuteve i odveo meč u produžetak, posle kojeg je Fener overio kartu za završni turnir.

Posebno je nahvalio atmosferu i stil igre protivnika, ističući da ih je serija sa Žalgirisom maksimalno pripremila za ono što ih čeka protiv Olimpijakosa u polufinalu.

Ipak, najveću pažnju izazvao je kada je govorio o svlačionici Fenera i treneru Šarunasu Jasikevičijusu.

"Jedno je sigurno – Jasikevičijus ne dovodi kretene u svoj tim. Atmosfera kod nas je neverovatna. Svi smo povezani i to je naša najveća snaga", poručio je Boldvin bez dlake na jeziku.

Američki bek priznao je i da ga ljudi često pogrešno doživljavaju zbog ponašanja na parketu.

"Mnogi misle da sam grub i težak karakter, ali van terena sam potpuno drugačiji. Volim šalu, volim ekipu i uvek sam uz saigrače", rekao je kroz osmeh.

A onda je usledila izjava koja je potpuno zapalila društvene mreže! Govoreći o mogućem duelu sa Panatinaikosa u čuvenoj OAKA areni, Boldvin je priznao da jedva čeka haos sa tribina.

"Ako budemo igrali protiv Panatinaikosa u OAKA dvorani, to bi mogla da bude najluđa utakmica moje karijere. Želim da čujem psovke, urlanje i ludnicu čim izađem na teren. To je atmosfera zbog koje igram košarku", poručio je Amerikanac.