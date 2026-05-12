Dimitris Janakopulos, prvi čovek Panatinaikosa, pokušao je da podigne moral svojoj ekipi pred odlučujući okršaj.

Atinski tim u sredu gostuje u Španiji, gde će protiv Valensije igrati petu utakmicu za odlazak na Fajnal-for Evrolige, čiji je ujedno i organizator.

Iako je PAO otvorio seriju sa dve pobede, Valensija je uzvratila istom merom i sa dva brejka izborila majstoricu na svom terenu. Tim povodom, Janakopulos je putem Instagrama poslao poruku podrške igračima, objavivši zajedničku fotografiju ekipe uz motivacioni komentar.

"Da li neko stvarno misli da će ovi momci dozvoliti sebi da gledaju Fajnal-for Evrolige kod kuće na TV-u", napisao je Janakopulos.

Foto: Screenshot / X

