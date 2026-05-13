Američki košarkaš Džefri Dautin nije više član Makabija, potvrdio je klub iz Tel Aviva.

"Makabi i Džef Dautin su se dogovorili o prekidanju saradnje. Hvala Džefe i srećno u sledećem koraku karijere", stoji u objavi Makabija.

Dautin (29) je u tekućoj sezoni odigrao 19 mečeva u Evroligi za Makabi. Prosečno je igrao 17 minuta i davao 8.1 poen.

Pre nego što je došao u Evropu, Dautin je proveo više sezona u NBA ligi igrajući za Golden stejt, Milvoki, Orlando, Toronto i Filadelfiju.

