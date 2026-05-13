SVE ILI NIŠTA! KO IDE NA FAJNAL FOR? Valensija i PAO u spektaklu koji cela Evropa sa nestrpljenjem čeka! Evo gde možete gledati MAJSTORICU!
Košarkaši Valensije i Panatinaikosa večeras igraju majstoricu koja odlučuje ko će na završni turnir Evrolige!
Posle velike borbe i četiri dramatična meča, serija je stigla do odlučujuće pete utakmice, a pritisak nikada nije bio veći. Pobednik ide na Fajnal for, dok će poraženi završiti evropsku sezonu.
PAO je tokom serije pokazao iskustvo i kvalitet, ali Valensija je uspela da uzvrati udarac i izbori spektakl pred svojim navijačima. Očekuje se paklena atmosfera i meč na jednu loptu, jer oba tima sanjaju plasman među četiri najbolja u Evropi.
Posebna pažnja biće usmerena na najveće zvezde oba sastava, a nema sumnje da nas čeka prava košarkaška drama do poslednje sekunde.
Gde gledati Valensija – PAO?
Meč odluke između Valensije i Panatinaikosa igra se u sredu od 21.00, uz direktan prenos na Arena Sport.