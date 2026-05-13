Košarkaši Valensije i Panatinaikosa večeras igraju majstoricu koja odlučuje ko će na završni turnir Evrolige!

Valensija - Panatinaikos

Posle velike borbe i četiri dramatična meča, serija je stigla do odlučujuće pete utakmice, a pritisak nikada nije bio veći. Pobednik ide na Fajnal for, dok će poraženi završiti evropsku sezonu.

PAO je tokom serije pokazao iskustvo i kvalitet, ali Valensija je uspela da uzvrati udarac i izbori spektakl pred svojim navijačima. Očekuje se paklena atmosfera i meč na jednu loptu, jer oba tima sanjaju plasman među četiri najbolja u Evropi.

Posebna pažnja biće usmerena na najveće zvezde oba sastava, a nema sumnje da nas čeka prava košarkaška drama do poslednje sekunde.

Gde gledati Valensija – PAO?

Meč odluke između Valensije i Panatinaikosa igra se u sredu od 21.00, uz direktan prenos na Arena Sport.