Iako je Jan Veseli nedavno proslavio 36. rođendan, mnogi su se nadali da će ga gledati na parketu još nekoliko godina.

U utorak se pojavila informacija da je nekadašnji košarkaš Partizana doneo odluku da završi karijeru na kraju sezone. Vest je osvanula na sajtovima Barselone i Evrolige, međutim, nije se dugo zadržala tamo.

Sa oba sajta vest o odlasku Čeha u penziju je ekspresno obrisana.

Objava je odmah obrisana, pa su fanovi pomislili da će ipak gledati košarkaša i naredne sezone.

Na njihovu žalost, posle određenog vremena, vest je ipak potrvđena, odnosno vraćena na zvanične sajtove Barselone i Evrolige.

Sjajna karijera

Košarkaški put započeo je u Češkoj, ali je pravu eksploziju doživeo dolaskom u Partizan 2008. godine. U crno-belom dresu vrlo brzo je postao miljenik navijača i jedan od najdominantnijih igrača Evrope, a posebno se pamti sezona kada je Partizan stigao do fajnal-fora Evrolige.

Njegova brutalna zakucavanja, energija i atraktivna igra otvorili su mu vrata NBA lige, pa ga je Vašington izabrao kao šestog pika na draftu 2011. godine. Tokom epizode u Americi nosio je i dres Denvera, ali je pravi povratak na veliku scenu usledio kada je stigao u Fenerbahče.

U Istanbulu je postao prava legenda Evrolige. Sa Fenerom je osvojio evropsku titulu 2017. godine, dok je dve godine kasnije poneo i priznanje za MVP-ja Evrolige.

Odigrao je više od 400 utakmica u Evroligi, postigao hiljade poena i zaslužio mesto među najboljima u istoriji takmičenja po indeksu korisnosti, skokovima i ukradenim loptama.

