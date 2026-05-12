Španski mediji prenose da je Barselona ostala bez velikog pojačanja, pošto nije uspela da dovede Alfu Dialoa iz Monaka, iako je delovalo da je transfer praktično završen. Katalonski klub bio je spreman da plati oko 600.000 evra obeštećenja i verovao je da je dogovor postignut, ali je u poslednjem trenutku usledio neočekivan preokret.

Navodno je agent francuskog košarkaša u tajnosti pregovarao sa više strana, a ključni potez povukao je vlasnik Dubaija, koji je lično kontaktirao Dialoa i ponudio mu mnogo jače finansijske uslove od onih koje je nudila Barselona.

Francuz je na kraju prihvatio ponudu ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i tako odbio prelazak u španski gigant.

Posle neuspeha u pregovorima sa Dialoom, Barselona se okrenula novom rešenju - Timotiju Luvavuu-Kabarou, bivšem igraču Baskonije i nekadašnjem NBA košarkašu, koji je trenutno jedno od najzanimljivijih imena na evropskom tržištu. Tu se u priču uključuju i Crvena zvezda i Partizan!

Prema informacijama iz Španije, oba beogradska kluba ozbiljno prate situaciju oko francuskog reprezentativca. Iako je Fenerbahče odustao zbog visokih zahteva igrača i njegovog menadžera, u trci za njegov potpis ostali su Efes, Zvezda i Partizan.

Zvezda već duže vreme pokazuje interesovanje za Luvavua-Kabaroa, dok je Partizan dodatno ubrzao potragu za pojačanjem zbog moguće selidbe Isaka Bonge u NBA. Nemac bi mogao da aktivira izlaznu klauzulu i vrati se u najjaču ligu sveta, pa crno-beli već rade na pronalasku njegove zamene.

Istovremeno, Partizan je blizu dogovora sa Armonijem Bruksom iz Olimpije Milano, ali francusko krilo i dalje ostaje jedna od glavnih želja kluba iz Humske.

