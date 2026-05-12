Zvezda Real Madrida Edi Tavares, zbog povrede kolena neća nastupiti na F4 Evrolige (22. do 24. maja).

Tavares se povredio još na startu prve utakmice plej-of serije protiv Hapoel Tel Aviva nakon nezgodnog doskoka. Španci navode da bi, uz dosta sreće, mogao eventualno da se vrati u kasnijoj fazi plej-ofa Endese.

Povredio se Edi Tavares

Dodatni udarac stigao je kroz povredu Lena. Ukrajinski centar je protiv Breogana osetio bol u levom stopalu posle jednog doskoka, a pregledi su pokazali problem sa plantarnom fascijom. I za njega se navodi da teško može ponovo na teren ove sezone.

Tako je Usman Garuba trenutno ostao jedini zdravi centar u rosteru Reala, iako i on ima problema sa šakom. Zbog čitave situacije očekuje se da mladi Izan Almansa bude priključen timu za Fajnal-for.

