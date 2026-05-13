Kondicioni trener Anadolu Efesa, Serhat Guneš (40), bori se za život nakon što je doživeo težak srčani udar u klupskim prostorijama, a srce mu je stalo na punih 10 minuta.

Kako prenose turski mediji, Gunešu je srce stalo tokom treninga. Na njegovu sreću, preživeo je jer se u blizini zadesio doktor Serhan Antaljali, koji je brzo intervenisao.

Gunešu srce nije radilo 10 minuta, ali je posle tretmana Antaljalija ponovo počelo da kuca. Stigla je hitna pomoć koja ga je prevezla u bolnicu.

Tamo je odmah intubiran i kako se lekari nadaju probudiće ga u četvrtak ujutru. Poslednje informacije o njegovom zdravstvenom stanju govore da ima napretka.