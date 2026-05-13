Slušaj vest

Kondicioni trener Anadolu Efesa, Serhat Guneš (40), bori se za život nakon što je doživeo težak srčani udar u klupskim prostorijama, a srce mu je stalo na punih 10 minuta.

Kako prenose turski mediji, Gunešu je srce stalo tokom treninga. Na njegovu sreću, preživeo je jer se u blizini zadesio doktor Serhan Antaljali, koji je brzo intervenisao.

Gunešu srce nije radilo 10 minuta, ali je posle tretmana Antaljalija ponovo počelo da kuca. Stigla je hitna pomoć koja ga je prevezla u bolnicu.

Tamo je odmah intubiran i kako se lekari nadaju probudiće ga u četvrtak ujutru. Poslednje informacije o njegovom zdravstvenom stanju govore da ima napretka.

Ne propustiteEvroligaBIVŠI NBA AS NAPUSTIO MAKABI: Klub iz Tel Aviva prekinuo saradnju sa iskusnim Amerikancem
Džefri Dautin
EvroligaPOSLE BARSINOG KRAHA KREĆE LUDILO: Zvezda i Partizan u trci za istog igrača?
Crvena zvezda naciljala transfer bombu za sledeću sezonu?
EvroligaDIMITRIS JANAKOPULOS PONOVO ZAPALIO INSTAGRAM! Pogledajte kako je predsednik Panatinaikosa motivisao svoje igrače pred odlučujuću utakmicu protiv Valensije!
MACCABI-PAO-GAME 3_152.JPG
Evroliga"JASIKEVIČIJUS NE DOVODI KRETENE" Zvezda Fenera zapalila Evroligu: Hoću da čujem psovke!
Vejd Boldvin

Cela Arena plače zbog Duška Vujoševića Izvor: Kurir