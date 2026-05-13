Domaćin sprema spektakularnu atmosferu u meču u kojem će se boriti za plasman na Fajnal for Evrolige. 

Valensija - Panatinaikos Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Španski klub je najavio posebnu akciju kojom će "Roig Arena" biti potpuno “obojena” u narandžasto. Na svakom sedištu u dvorani biće postavljen dres Valensije, a cilj je da tribine izgledaju kao jedinstveni “narandžasti zid” koji će gurati domaći tim ka pobedi.

Klub je pozvao navijače da svi dođu u istim bojama i tako stvore jedinstvenu atmosferu, dok će dodatni dresovi biti podeljeni i u drugim delovima dvorane kako bi ceo objekat bio ujednačen u klupske boje.

"Obucite dres" poručili su iz kluba na društvenim mrežama, nekoliko sati pre početka meča koji odlučuje putnika na završni turnir.

Ulog je ogroman, pritisak maksimalan, a ambijent već sada obećava veče u kojoj će svaki posed imati težinu finala.

"Danas imamo majice na svakom sedištu, za jedan poseban dan. Dođite ranije i… . Otvaramo u 19:30h znajte da ćemo na ulazu deliti po jednu po osobi."

