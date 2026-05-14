Ekipa Panatinaikosa ispustila je prednost od 2:0 u seriji i dozvolila Valensiji da sa tri vezane pobede izbori plasman na Fajnal for Evrolige.

Posle debakla sezone prepotentni Ergin Ataman nije tražio krivca u svom timu ili lošoj igri, već je prst odmah upro u sudije. Turski stručnjak je na konferenciji za medije pričao o slobodnim bacanjima, kriterijumu i tretmanu njegovih igrača, dok odgovornost za istorijski krah gotovo da nije ni pomenuo.

A kada je dobio pitanje o obećanoj ostavci – samo je ustao i napustio konferenciju!

"Pre svega, čestitam Valensiji. Preokrenuti seriju sa 0-2 na 3-2 je veoma teško. Ovo je plej-of, svi su nervozni – i treneri i igrači. Moramo da prihvatimo poraz", rekao je Ataman na početku konferencije.

Ipak, ubrzo je usledila salva zamerki na račun arbitara.

"Mi smo pogodili 10 trojki, oni devet. Pogodili smo 14 dvojki, oni 16. Tu je balans. Ali nema balansa u slobodnim bacanjima. Oni su šutirali 29 penala, a mi samo osam. Isto kao i u četvrtoj utakmici. Oni igraju agresivnu košarku, to je veoma čudno", poručio je trener Panatinaikosa.

Posebno ga je pogodio tretman koji je imao Kendrik Nan.

"Ovo je treća uzastopna utakmica u kojoj drugi najbolji strelac Evrolige nije šutirao nijedno slobodno bacanje. Treća zaredom! Kendrik Nan, drugi najbolji strelac Evrolige…”, ponavljao je Ataman u neverici.

Turski stručnjak otišao je i korak dalje, pa praktično poručio da bi Valensija mogla do titule ako kriterijum suđenja ostane isti.

„Ako sudijski kriterijum bude isti na Fajnal foru, Valensija će biti osvajač Evrolige”, izjavio je Ataman.

Međutim, prava drama dogodila se na samom kraju konferencije. Jedan novinar podsetio je Atamana na njegovu izjavu iz januara, kada je rekao da će podneti ostavku ukoliko Panatinaikos ne osvoji Evroligu ili grčko prvenstvo.

Čim je čuo pitanje, Ataman je kratko rekao:

„Hvala vam.”

Potom je ustao, prekinuo konferenciju i demonstrativno napustio salu, ostavljajući prisutne novinare u šoku.