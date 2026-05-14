Košarkaši Valensije kompletirali su listu učesnika Fajnal-fora Evrolige.

Valensija - Panatinaikos Evroliga peta utakmica Foto: Jose Miguel FERNANDEZ / AFP / Profimedia

Španski klub održao je čas košarke Panatinaikosu, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.

Na Fajnal-foru gledaćemo špansko polufinale između Valensije i Reala, dok će se u drugom polufinalu sastati Olimpijakos i Fenerbahče.

Fajnal-for se održava od 22. do 24. maja u Atini, upravo u hali Panatinaikosa.

Što se same pete utakmice između Valensije i Panatinaikosa tiče, Badio je sa 20 poena bio najefikasniji u Valensiji. Po 12 poena su postigli Kej i Montero.

U timu Panatinaikosa, Hejs-Dejvis je postigao 15 poena, a Osman 10.

Radi se o dve efikasne ekipe, ali je prva četvrtina protekla u više nego skromnom broju poena. Valensija je posle 10 minuta stekla četiri poena prednosti - 14:10.

Praktično u sva četiri meča smo gledali dosta tenzija, a ni ovaj peti meč nije bio lišen toga. U 17. minutu došlo je do prekida utakmice, a Ergin Ataman je dobio tehničku grešku. Došlo je do koškanja kod klupe Panatinaikosa, a neko je prolio vodu na parket.

Valensija je iskoristila ove tenzije i povela sa 35:18. Bilo je 17:16 u 12. minutu. Serija 19:1 domaće ekipe.

Ipak, Pao je u finišu uspeo da ublaži zaostatak, pa je na poluvremenu rezultat glasio 35:23.

Imala je Valensija ponovo 17 poena, ali naravno da je retko ko očekivaod a se Panatinaikos preda. Gosti su napravili seriju 10:0 i sredinom treće četvrtine prišli na samo sedam poena minusa - 43:36.

Domaćin je u poslednju četvrtinu ušao sa šest poena prednosti - 56:50.

Valensija je vezala tri trojke i povela sa 69:55 u 35. minutu. Očajnu partiju pružio je Kendrik Nan, koji je do ovog trenutka imao devet poena i čak šest izgubljenih lopti.

Valensija je dominirala kada je bilo najpotrebnije i rešila daleko pre kraja pitanje konačnog pobednika.

