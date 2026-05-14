Vlasnik Hapoela, izraelski milioner Ofer Janaj, žestoko je isprozivao trenera Panatinaikosa Ergina Atamana nakon poraza grčkog tima u majstorici plej-ofa Evrolige.

1/5

Izraelca je zaprepastila izjava koju je Ataman dao o svom plejmejkeru Ti Džej Šortsu.

Naime, na poluvremenu Turčin je pred kamerama isprozivao svog igrača:

"Nismo igrali dobro u napadu, u nastavku ćemo više koristiti Toliopoulosa. Kada je Šorts bio na terenu, u napadu smo igrali četiri na pet", rekao je trener Panatinaikosa.

Ta izjava brzo je izazvala reakcije, a najglasniji je bio upravo Janaj, koji nije birao reči kada je odgovorio na Atamanove komentare.

"Nepoštovanje, skandalozno. Atamane, čuo sam da se tvoji igrači osećaju kao da nemaju trenera", poručio je vlasnik Hapoela.

Panatinaikos je izgubio od Valensije i ostao bez plasmana na završni turnir Evrolige, a reči gazde Hapoela nakon meča odjeknule su širiom Evrope.