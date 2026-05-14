Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, oglasio posle bolnog ispadanja u plej-of seriji Evrolige protiv Valensije.

Atinski gigant, koji je prethodno imao visoke ambicije i ozbiljno pojačan roster, ostao je bez plasmana na Fajnal for u svom gradu, što je u Grčkoj doživljeno kao ogroman neuspeh.

Busao se u grudi tokom čitave sezone Janakopulos, hvalio je Atamana na sva usta, govorio kako ima ubedljivo najmoćniji tim i najavljivao novu evropsku titulu - to mu se na kraju obilo o glavu!

Valensija je održala čas košarke preplaćenim zvezdama "zelenih" i zasluženo izborila plasman na završni turnir elitnog takmičenja, koji će se održati upravo u dvorani Panatinaikosa.

Valensija - Panatinaikos Evroliga peta utakmica Foto: Jose Miguel FERNANDEZ / AFP / Profimedia

Kontroverzni vlasnik se ubrzo nakon eliminacije javio putem društvenih mreža i poslao poruku koja je odmah podigla prašinu širom Evrope.

"Da vam kažem nešto - gorčina se leči gorčinom. Prošli smo kroz mnogo teških trenutaka, znamo kako da se vratimo", poručio je Janakopulos

PAO se sada okreće završnici domaćeg prvenstva, dok će Valensija na F4 igrati protiv Real Madrida, a u drugom polufinalu sastaće se Olimpijakos i Fenerbahče.