Trener Panatinaikosa Ergin Ataman našao se na udaru žestokih kritika nakon kontroverzne izjave koja je ojeknula širom Evrope i dodatno zapalila atmosferu posel šokantnog ispadanja grčkog tima iz Evrolige.

Analizirajući igru svog tima na poluvremenu majstorice sa Valensijom, Ataman je pred kamerama isprozivao svog plejmejkera Ti Džej Šortsa.

"Nismo igrali dobro u napadu, u nastavku ćemo više koristiti Toliopoulosa. Kada je Šorts bio na terenu, u napadu smo igrali četiri na pet", rekao je trener Panatinaikosa.

Ta izjava odmah je izazvala buru reakcija, a mnogi navijači i deo košarkaške javnosti smatraju da je Ataman prešao granicu i da odgovornost za neuspeh pokušava da prebaci na igrače.

U komentarima na društvenim mrežama dominiraju kritike na račun trenera Panatinaikosa, uz konstatacije da "stalno traži krivca u drugima".

Zanimljivo, sramnu prozivku Turčina prokomentarisao je i prvi čovek izraelskog Hapoela, Ofer Janaj:

"Nepoštovanje, skandalozno. Atamane, čuo sam da se tvoji igrači osećaju kao da nemaju trenera", poručio je gazda Hapoela.

I dok se Panatinaikos suočava sa eliminacijom, Atamanova izjava postala je glavna tema u košarkaškim krugovima i još jedan povod za žestoke rasprave o njegovom načinu vođenja ekipe.

Ono što dodatno pojačava tenzije jeste utisak da turski stručnjak i dalje ne preuzima punu odgovornost za neuspeh, već fokus prebacuje na individualne greške i odluke svojih igrača, što mu deo javnosti posebno zamera.