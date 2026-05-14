Naime, Matijas Lesor je postao prvi košarkaš koji je u Evroligi dva puta ispao nakon što je njegova ekipa imala prednost 2:0 u pobedama u jednoj seriji.

Panatinaikos je, baš na taj način, završio ovosezonsko učešće u Evroligi.

Imali su Atinjani 2:0 posle prve dve utakmice četvrtfinala koje su odigrane u Valensiji, a onda su potpuno podbacili pred svojom publikom. Španski tim je uspeo da se vrati i izjednači na 2:2, a majstorica je pripala Valensiji

Valensija - Panatinaikos Evroliga peta utakmica Foto: Jose Miguel FERNANDEZ / AFP / Profimedia

"Teško je analizirati šta se dogodilo. Teško je za klub i navijače. Deluje kao da nismo bili na nivou zadatka, da nismo bili spremni za ovakav meč. Ovo nije slika koju bi trebalo da pokažemo i nije dostojna dresa Panatinaikosa", rekao je Lesor i dodao:

"Dobili smo dva puta ovde, ali kod kuće nismo bili dovoljno dobri. Teško je objasniti. Ne mogu da objasnim zašto smo bili ovako loši. Zahvaljujemo svima koji su nas podržavali ovde i u OAKA areni. Razočarali smo ih i izvinjavamo se zbog slike i ponašanja koje smo pokazali".

Francuz pamti i sezonu 2022/23 kada je Partizan postao prva ekipa koja je prokockala 2:0.

Crno-beli su to uradili protiv Real Madrida na identičan način - pobedili su prve dve utakmice kao gost, a onda su izgubili naredna dva meča u Beogradu, a u prestonici Španije, u meču odluke, Real je bio bolji. Tu seriju je obeležila žestoka tuča u završnici druge utakmice u Madridu.

Tuča Real - Partizan 2023 Foto: Screenshot

Lesor je tada igrao za Partizan.

Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman