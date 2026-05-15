Povratak Ćavija Paskvala sredinom novembra na klupu Barselone i potpis višegodišnjeg ugovora sa katalonskim velikanom najavili su stabilizaciju u "Blaugrani", ali je interesovanje Dubaija promenilo planove.

Sve ambiciozniji klub sa Bliskog istoka ponudio je dobre uslove jednom od najboljih trenera u istoriji Evrolige pa će Katalonac teško ostati imun na poziv.

Zbog toga u Barseloni razmišljaju o novom treneru, a najozbiljniji kandidat u ovom trenutku je Ibon Navaro iz Unikahe, koji već četiri sezone uspešno vodi španski klub iz Malage.

Iako je i ranije bio na radaru evroligaša, Navaro je prilično ozbiljno shvatio šansu da se preseli u Barselonu, uprkos tome što je već dogovorio produžetak saradnje sa Unikahom, koja je sada na čekanju.

Kako prenosi španski novinar Havijer Maestro sa portala "Encestando", ovaj potez je naljutio predsednika Unikahe, koji je ovakav čin nazvao izdajom i veliko je pitanje da li će zadržati Navara, čak i ako ovom posao propadne u Barseloni.

Kako se navodi, Navaro je u nedelju boravio u Barseloni na razgovoru sa predstavnicima kluba i tako okrenuo leđa Unikahi sa kojom je nedavno igrao Fajnal-for FIBA Lige šampiona u Badaloni.

Do kraja sezone je ipak ostalo još dosta pošto Barselona grabi ka početku plej-ofa Endesa lige gde ima ambiciju da prekine dominaciju Real Madrida.

