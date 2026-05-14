"Željko Obradović ne bi trebalo da se vraća u Panatinaikos. Verujem da je on najveći trener svih vremena u istoriji Evrolige. Video sam ga veoma dobro u reportažama i veoma dobro poznajem njegovu filozofiju. Moje mišljenje je da Žoc, nakon onoga što je doživeo u Panatinaikosu, neće rizikovati povratak na teren. Uprava bi trebalo da se potrudi veoma rano, jer je on trener koji mnogo polaže na poverenje. Panatinaikosu je potreban Šaras ili Spanulis, sa većim apetitom za planiranje. Obojica su moderni treneri. Međutim, Jasiskevičijus ima ugovor sa Fenerbahčeom i ne seli se iz Istanbula. Što se tiče Vasilisa Spanulisa, to je nezamislivo iz poznatih razloga. To će za mene biti veoma veliko iznenađenje. Dimitris Itudis je opcija", rekao je Pantelis Vlahopulos na temu Atamanovog naslednika.