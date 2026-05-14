OBRADOVIĆ ILI SFEROPULOS MENJAJU ATAMANA? Počela licitacija za novog trenera Panatinaikosa... BIvši treneri Partizana i Zvezde u fokusu!
Iako trofejni stručnjak ima ugovor na još godinu dana, već su počele spekulacije o njegovom potencijalnom nasledniku, mada je veliko pitanje da li će ga se kontroverzni vlasnik "zelenih" Dimitris Janakopulos odreći.
Premda su najtraženiji Šarunas Jasikevičijus i Vasilis Spanulis, kao predstavnici mlađih trenerskih generacija, ime trofejnog Željka Obradovića, koji je jesenas napustio Partizan, ne prestaje da bude aktuelno.
Iako ogromno nasleđe koje je ostavio u "OAKA areni" sugerišu da je Obradović uvek dobro došao u atinskog velikana, realnost kazuje suprotno.
"Željko Obradović ne bi trebalo da se vraća u Panatinaikos. Verujem da je on najveći trener svih vremena u istoriji Evrolige. Video sam ga veoma dobro u reportažama i veoma dobro poznajem njegovu filozofiju. Moje mišljenje je da Žoc, nakon onoga što je doživeo u Panatinaikosu, neće rizikovati povratak na teren. Uprava bi trebalo da se potrudi veoma rano, jer je on trener koji mnogo polaže na poverenje. Panatinaikosu je potreban Šaras ili Spanulis, sa većim apetitom za planiranje. Obojica su moderni treneri. Međutim, Jasiskevičijus ima ugovor sa Fenerbahčeom i ne seli se iz Istanbula. Što se tiče Vasilisa Spanulisa, to je nezamislivo iz poznatih razloga. To će za mene biti veoma veliko iznenađenje. Dimitris Itudis je opcija", rekao je Pantelis Vlahopulos na temu Atamanovog naslednika.
Sa druge strane, Haris Stavru ne isključuje mogućnost povratka Janisa Sferopulosa u grčku košarku, ali za sada ne postoje indicije da će se to dogoditi jer bivši trener Crvene zvezde vodi pregovore sa Anadolu Efesom.
Podsetimo, Panatinaikos će se već u petak popodne vratiti na parket "OAKA arene" za duel protiv Mikonosa u prvom meču četvrtfinalne serije prvenstva Grčke.
