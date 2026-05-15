Vasilije Micić suočava se sa neočekivanim problemom.

Izraelski portal ONE saznaje da je grčki agent, Nikolaos Spanos, podneo tužbu protiv srpskog košarkaša i to FIBA tribunalu za arbitražu (BAT), a da Micića tuži za 600.000 dolara. Isti izvor tvrdi da je Vasa već izneo odbranu, a razlog tužbe je jedan bizaran događaj iz prošlosti.

O čemu se zapravo radi?

Sve je počelo povratkom Micića u Evropu kada su se menadžeri utrkivali za njegov potpis posle rastanka sa Miškom Ražnatovićem. Pomenuti Spanos je uspeo da potpiše ugovor sa Micićem, ali ga je Vasa dva dana kasnije obavestio o raskidu saradnje.

Na kraju, onaj ko je sklopio ogroman posao sa Hapoel Tel Avivom bio je španski agent Igor Krespo što je naljutilo Spanosa.

Krespo je primio svoju proviziju od Hapoela kao deo potpisanog ugovora, ali Spanos tvrdi da takođe ima pravo na novac.

Prema tvrdnjama grčkog agenta, činjenica da je Micić potpisao ugovor sa njim obavezuje igrača na plaćanje provizije, bez obzira na trenutak raskida saradnje ili identitet agenta koji je faktički realizovao transfer u klub. Sada se Micić suočava sa tužbom od 400 do 600 hiljada dolara i videćemo kakav će biti rasplet ove situacije.

Sve u svemu, neprijatna, šokantna i neočekivana vest stigla je na adresu srpskog košarkaša.

