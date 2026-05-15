Slušaj vest

Mogućnost dolaska Ti Džej Šortsa u Crvenu zvezdu ponovo je aktuelna nakon turbulentne sezone američkog plejmejkera u Panatinaikosu.

Iako je prošlog leta stigao u Atinu kao veliko pojačanje, Šorts nije uspeo da opravda ogromna očekivanja, pa je često bio na meti kritika zbog slabijih partija i problema da se uklopi u sistem Ergina Atamana.

1/4 Vidi galeriju Ti Džej Šorts Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Javier Borrego / AFP / Profimedia

Situacija je dodatno uzburkana nakon izjave turskog stručnjaka koji je, posle jednog od poraza, praktično poručio da je ekipa sa Šortsom na terenu igrala "sa igračem manje" u majstorici plej-ofa Evrolige protiv Valensije, gde su "zeleni" ostali bez plasmana na F4.

Crvena zvezda je još ranije pokazivala interesovanje za eksplozivnog plejmejkera, a sada bi mogla da pokuša da iskoristi njegovu nezadovoljstvo i želju za novim početkom. Dodatni faktor mogao bi da bude i činjenica da je u Beogradu njegov veliki prijatelj Čima Moneke, koji je već deo crveno-belih i navodno ima odličan odnos sa američkim bekom.

Iako za sada nema zvaničnih pregovora, priče o mogućem transferu sve su glasnije, a dolazak Ti Džej Šortsa u Crvenu zvezdu mogao bi da predstavlja jedan od najzanimljivijih poteza leta u Evroligi.

Nije tajna da je Zvezda odavno "zagrizla" za Krisom Džonsom, plejmejkerom Hapoel Tel Aviva, u kome vide legitimnu zamenu za Kodija Milera Mekintajera - koji se nalazi na korak do odlaska u Olimpijakos.

Brzina Šortsa ili košgeterski učinak Džonsa - šta iazabrati?

Ko je Ti Džej Šorts?

Šorts je rođen je 15. oktobra 1997. godine u Irvajnu u Kaliforniji. Visok je svega 175 centimetara, ali je uprkos tome postao jedan od najubojitijih plejmejkera evropske košarke. Tokom karijere izgradio je reputaciju igrača neverovatne brzine, prodora i organizacije igre.

Košarkaški put započeo je u srednjoj školi Tustin, ali nije dobio ozbiljne NCAA ponude, pa je prvo igrao za Sadlbek koledž. Kasnije prelazi na Univerzitet Kalifornija Dejvis, gde eksplodira i postaje najbolji igrač Big Vest konferencije. Upravo tamo je delio svlačionicu sa Čimom Monekeom, sa kojim je i danas veliki prijatelj.

Profesionalnu karijeru započeo je 2019. godine u letonskoj Ventspilsu, a zatim je nastupao za Hamburg Tauerse i Krajlshajm Merlinse u Nemačkoj. Pravu eksploziju doživeo je u Telekom Bonu, gde je bio MVP Bundeslige i FIBA Lige šampiona, uz osvajanje evropske titule 2023. godine.

Nakon toga prelazi u Pariz, gde postaje jedna od najvećih zvezda Evrope. Sa francuskim klubom osvojio je Evrokup, bio MVP takmičenja i kasnije predvodio Pariz do istorijske titule prvaka Francuske. U sezoni 2024/25 u Evroligi prosečno je beležio čak 19 poena i 7,3 asistencije po meču, čime je bio najbolji asistent takmičenja i član idealne petorke Evrolige.

Ipak, prelazak u Panatinaikos nije doneo ono što se očekivalo. U sistemu Ergina Atamana nije uspeo da ponovi partije iz Pariza, a mediji i navijači često su kritikovali njegove igre. Pojedini analitičari i navijači isticali su da mu ne odgovara sporiji stil igre i činjenica da više nije glavni igrač tima kao što je bio u Parizu.

Zbog svega toga poslednjih meseci sve češće se pojavljuju priče o mogućem odlasku iz Atine...

BONUS VIDEO: