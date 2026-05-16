Italijanski trener Paolo Galbijati neće biti trener Baskonije u narednoj sezoni, prenose španski mediji.

Takvu odluku doneo je predsednik kluba Hozean Kereheta posle razočaravajuće sezone baskijskog tima u Evroligi.

Baskonija - Real Madrid Foto: Miguel Garcia / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Baskonija je elitno evropsko takmičenje završila tek na 18. mestu na tabeli, sa učinkom od 13 pobeda i 25 poraza, što je daleko ispod očekivanja kluba koji godinama ima velike ambicije u Evroligi.

Rezultati tokom sezone izazvali su nezadovoljstvo u Vitoriji, pa je uprava odlučila da krene u promene pred novu takmičarsku godinu.

