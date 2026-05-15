U Panatinaikosu se već ozbiljno razmišlja o budućnosti i potencijalnom nasledniku Ergina Atamana na klupi tima. Iako se ime Željka Obradovića i dalje prirodno pojavljuje u tim pričama, grčki novinari su sve glasniji u stavu da povratak trofejnog trenera u Atinu nije realna opcija.

Grčki novinar Pantelis Vlahopulos sa portala "Sport24" ističe da Obradović, iako smatra najboljem trenerom u istoriji Evrolige, ne bi trebalo ponovo da preuzme Panatinaikos.

Kako navodi, posle svega što se ranije dešavalo u klubu, teško je očekivati da bi došlo do novog angažmana bez velikih kompromisa sa strane uprave.

- Željko Obradović ne bi trebalo da se vrati u Panatinaikos. Smatram da je on najbolji trener svih vremena u Evroligi. Dugo sam ga pratio kroz posao i veoma dobro poznajem njegovu filozofiju. Mislim da posle svega što je doživeo u Panatinaikosu neće rizikovati povratak među "zelene“. Uprava kluba bi morala mnogo da popusti, jer je on trener oko kog se sve vrti.

- Panatinaikosu je potreban neko poput Šarunasa Jasikevičijusa ili Vasilisa Spanulisa, trener sa više energije i jasnim planom. Obojica su moderni treneri. Ipak, Jasikevicius ima ugovor sa Fenerbahčeom i ne deluje da će napustiti Istanbul. Što se Spanulisa tiče, veoma je teško, gotovo nemoguće, da pređe u OAKA Arenu. To bi za mene bilo ogromno iznenađenje. Dimitris Itudis je jedna od opcija - naveo je Vlahopulos.

Željko Obradović je punih 13 sezona vodio PAO i sa "zelenima" je u čak pet navrata osvojio rofej Evrolige. U Atinu je stigao sada već davne 199. godine, a PAO je napustio 2012.

