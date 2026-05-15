Madriđani su brzo reagovali posle povreda centara Valtera Tavaresa i Aleksa Lena, za koje je sezona završena. Jurcevena su, sada i zvanično, dodali u roster.

Međutim Jurceven neće moći da pomogne novom timu na završnom turniru Evrolige. Trener "Kraljevskog kluba" Serđo Skariolo može da računa na bivšeg igrača Majamija samo za završne borbe u ACB ligi.

Posle povreda Tavaresa i Lena, Skariolu su na poziciji centara ostali Usman Garuba i Izan Almansa, igrači sa malim iskustvom za važne mečeve, otuda je Jurcevenu stigao poziv iz Madrida.

Košarkaš rođen u Uzbekistanu sezonu je počeo u Panatinaikosu, u međuvremenu je promenio sredinu i vratio se u SAD gde je skrenuo pažnju na sebe u mečevima "Dži Lige".

Dočekao je i povratak u NBA, pošto su ga angažovali Voriorsi kao zamenu za njhove povređene igrače u reketu. Na devet mečeva za Voriorse Jurceven je u proseku po meču beležio 3,8 poena, 3,3 skoka i 0,9 asistencija, za 12 minuta.

Sa Voriorsima je potpisao kratkoročan ugovor.

U "Dži ligi" je imao 23 poena u proseku po utakmici, kao i 13 skokova.