Slušaj vest

Evropska košarka bruji o brutalnom verbalnom obračunu trenera Panatinaikosa Ergina Atamana i vlasnika Hapoela iz Tel Aviva, Ofera Janaja!

Trener Panatinaikosa potpuno je izgubio strpljenje posle prozivki iz Izraela i na konferenciji za medije održao govor koji je zapalio društvene mreže.

Iako je njegov Panatinaikos rutinski savladao Mikonos u prvom meču četvrtfinala grčkog prvenstva, glavna tema nije bila pobeda već žestok odgovor turskog stručnjaka čoveku koji je pokušao da dovede u pitanje njegov autoritet.

Ataman se najpre osvrnuo na bolan kraj evroligaške sezone i eliminaciju od Valensije posle vođstva od 2:0 u seriji.

"Svi smo razočarani, igrači, navijači, svi u klubu. To je sport. Imali smo tri cilja – Kup, Evroligu i prvenstvo. Kup smo osvojili protiv Olimpijakosa, ali smo izgubili plej-of Evrolige. Moramo da poštujemo Valensiju, imali su sjajnu sezonu", rekao je, između ostalog, Ataman.

Turski trener istakao je da je veliki problem predstavljalo odsustvo povređenog Kostasa Slukasa.

"Naš kapiten i najbolji ofanzivni igrač prethodnih sezona nije mogao da igra. Mnogo nam je nedostajao. Primera radi, da Valensiji nije igrao Žan Montero, sve bi bilo drugačije" poručio je trener Panatinaikosa.

1/5 Vidi galeriju Ergin Ataman, majstorica Valensija - PAO Foto: Jose Miguel FERNANDEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Međutim, pravi haos nastao je kada je Ataman odgovorio na izjave Ofera Janaja, predsednika Hapoela.

"Predsednik Hapoela dao je skandaloznu izjavu. Već 25 godina sam u Evroligi i imam tri titule. Rekao je da njegovi igrači nisu imali trenera. Želim da mu odgovorim: 'Ne poznajem te, ali ti mene ne poštuješ'. To je potpuno neprofesionalno", grmeo je Ataman.

A onda je usledila brutalna poruka koja je odjeknula Evropom.

"Fokusiraj se na svoj tim i svog trenera. Ovo ti je prva godina i nemaš pravo da govoriš o meni. Čuo sam da želiš budžet od 75 miliona. Srećno. Čak i da napraviš budžet od 100 miliona, nećeš uraditi ništa! Nećeš dostići moj nivo i nećeš osvojiti nijednu Evroligu. Ućuti i bavi se svojim timom", poručio je besni Ataman.

Turski stručnjak jasno je stavio do znanja da kritike prihvata samo od ljudi iz svog kluba.

"Poštujem navijače, novinare i našeg predsednika. Prihvatam kritiku na svoj račun, ali nikada nisam govorio ružno o protivničkom treneru ili predsedniku", rekao je Ataman.

Za kraj je poslao i snažnu poruku o svojoj budućnosti u Atini.

"Došao sam ovde uz poverenje Dimitrisa Janakopulosa i otići ću kada on izgubi poverenje u mene", zaključio je trener Panatinaikosa.

Posle ovakvih reči jasno je da rat između Atamana i Janaja tek počinje!