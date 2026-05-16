Evroliga je zvanično objavila listu arbitara koji će deliti pravdu na Fajnal-foru koji se od 22. do 24. maja igra u Atini, a jedna stvar odmah je izazvala pažnju javnosti – srpskih sudija ovog puta nema među izabranima!

U završnici najjačeg evropskog klupskog takmičenja naći će se Fenerbahče, Olimpijakos, Real Madrid i Valensija, a pravdu će deliti iskusna međunarodna postava, uz snažno prisustvo sudija iz regiona.

Ono što posebno upada u oči jeste činjenica da su među delegiranim arbitrimačetvorica iz ABA okruženja: Sreten Radović (Hrvatska), Luka Kardum (Hrvatska), Milan Nedović (Slovenija) i Miloš Koljenšić (Crna Gora), dok srpskih predstavnika ovog puta nema.

Pored njih, Evroliga je odabrala i proverena imena iz ostatka Evrope – Mehdi Difala, Olegs Latiševs, Robert Lotermozer i Karlos Peruga, sudije sa velikim iskustvom u završnicama ovog takmičenja.

Među izabranima ima i „novih lica“, ali i onih koji su već godinama standard na Fajnal-foru. Kardum i Koljenšić će debitovati na završnom turniru, Nedović je drugi put u elitnom društvu, dok Peruga beleži treći nastup. Sa druge strane, Radović, Difala, Lotermozer i Latiševs već imaju višegodišnje iskustvo na završnim turnirima elitnog takmičenja.

Ovaj spisak dodatno je podgrejao i ranije polemike o statusu srpskog suđenja u evropskoj košarci.

Naime, Evroliga je ranije objavila listu od 28 sudija iz 14 zemalja za plej-of, gde se našao samo jedan predstavnik Srbije – Ilija Belošević, što je u košarkaškoj javnosti dočekano kao znak upozorenja.

Dok su sudije iz Slovenije i Hrvatske sve prisutnije u završnicama Evrolige, srpska arbitraža, nekada standardni deo elitnih turnira, sve je ređe na najvećoj sceni.

Fajnal-for u Atini počinje 22. maja polufinalnim duelima, Olimpijakos - Fenerbahče i Valensija - Real Madrid, dok je veliko finale zakazano za 24. maj.