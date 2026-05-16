"Zeleni" su u četvrtfinalnoj seriji protiv Valensije dobili prva dva meča u gostima, a onda izgubili tri naredna susreta i neće biti učesnici fajnal-fora koji će se igrati u njihovoj dvorani u Atini.

Ergin Ataman je pre dve godine doneo Panatinaikosu trofej prvaka Evrope u svojoj prvoj sezoni, prošle je Fenerbahče bio bolji u polufinalu, a izostanak sa F4 kod kuće je ozbiljan udarac.

Turski strateg je "hladne glave" govorio o aktuelnoj situaciji.

"U ovaj klub sam došao zahvaljujući velikom poverenju koje vlasnik Dimitris Janakopulos ima u mene. Ako je Janakopulos prestao da mi veruje, onda ću otići sam", poručio je Ataman.

Ergin Ataman, majstorica Valensija - PAO

Dodao je da i dalje veruje u osvajanje titule šampiona Grčke.

"Imamo kvalitet i ići ćemo korak po korak. Ako stignemo do finala prvenstva, imamo kapacitet da osvojimo titulu. U sportu postoje teški trenuci. Ovo nije umetnost pa da sve uvek izgleda lepo. Ipak, svi igrači imaju karakter da prevaziđu ovu situaciju".

Kurir sport/sportske.net

Pogledajte kako je Ataman dočekan u Pioniru