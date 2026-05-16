Očekivano i sasvim zasluženo Žan Montero poneo je priznanje za najkorisnijeg igrača četvrtfinalnih serija Evrolige.

Dominikanac je predvodio Valensiju do sada već čuvenog veleobrta protiv Panatinaikosa, od 0:2 do 3:2, i plasmana na završni turnir u Atini, zajedno sa Realom, Olimpijakosem i Fenerbahčeom.

Montero je bio prva violina ekipe Pedra Martinesa kroz čitavu sezonu, a eksplodirao je u najvažnijim utakmicama sezone i oduševio sve ljubitelje košarke...

Impresivnu partiju, za pamćenje, odigrao je u utakmici broj četiri u Atini koju je završio sa 29 poena i indeksom korisnosti 45! Zbirno, tokom serije sa Atinjanima u proseku po meču beležio je 18,6 poena i PIR 26,8.

