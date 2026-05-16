Slušaj vest

Željko Obradović je nakon odlaska iz Partizana pre nekoliko meseci odlučio da napravi pauzu i da se neko vreme odmori od trenerskog posla.

Održao je stav da ne ulazi u razgovore o novom angažmanu pre juna, pa se u javnosti retko oglašava i uglavnom se pojavljuje samo u spekulacijama.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U poslednje vreme u grčkim medijima se ponovo otvorila priča o njegovom mogućem povratku u Panatinaikos. Još uvek nije jasno šta će biti sa Erginom Atamanom, ali se već govori da klub traži novog trenera. Kao potencijalni kandidati pominju se Ćavi Paskval i Dimitris Itudis, a ostaje da se vidi da li će se među njima naći i Obradović.

Na evroligaškoj trenerskoj sceni trenutno vlada priličan haos. U centru pažnje su Paskval, projekat Dubaija i Vasilis Spanulis. Čini se da je Dubai posebno zainteresovan za Paskvala, a od toga da li će on ostati u Barseloni, preći tamo ili negde treće, može da zavisi i čitav niz drugih trenerskih promena.

Novi posao i projekat čeka i Spanulisa. Pojedini izvori tvrde da ga Dubai takođe razmatra, dok se u isto vreme pominje kao kandidat za Efes, ali tek iza Janisa Sferopulosa. Pored toga, grčki mediji navode da je i Crvena zvezda zainteresovana za njega.

U celoj toj priči ponovo se spominje i Obradović. Analizirajući situaciju na tržištu, naročito oko Barselone i Paskvala, kao i interesovanje Dubaija, “Sport” je usput naveo da se uz Paskvala kao opcije za klupu Dubaija pominju i Spanulis, Obradović i Pablo Laso.

S obzirom na ambiciozan projekat koji Dubai gradi, jasno je da bi njihova klupa bila veoma privlačna mnogim trenerima. Da li će se među kandidatima naći i Obradović, ostaje da se vidi, ali se za sada kao glavni favorit i dalje smatra Paskval.

BONUS VIDEO: