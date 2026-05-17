Real je potpisao ugovor sa turskim košarkašem Omerom Jurtsevenom do juna 2026. godine, dok će on igrati u ACB ligi.
REAL DOVEO TURSKOG ASA! Igraće u finišu ove sezone...
- Turski košarkaš Omer Jurtseven potpisao je za Real, saopštio je danas klub iz Madrida.
Kako je saopšteno, doskorašnji član Panatainaikosa je sa čelnicima Reala potpisao ugovor do juna 2026. godine.
Jurtseven (27) neće imati pravo da igra na Fajnal foru Evrolige za Real, ali će moći da igra u plej-ofu španske ACB lige gde će Real braniti pehar osvojen lane.
