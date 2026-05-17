KK Partizan je veoma blizu još jednog značajnog pojačanja.

Kako nezvanično saznaje "Mozzart Sport", pregovori sa Armonijem Bruksom su praktično završeni, pošto su u nedelju usaglašeni i poslednji finansijski uslovi saradnje.

Armoni Bruks

Ostalo je još samo da se posao formalizuje, a očekuje se da američki bek već u ponedeljak potpiše ugovor.

Prema dostupnim informacijama, Bruks bi sa crno-belima trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor. Zvanična potvrda transfera očekuje se nakon završetka sezone za Olimpiju Milano i Partizan, pošto oba kluba trenutno igraju završnice domaćih prvenstava.

Dolaskom Bruksa, Partizan planira da formira snažnu spoljnu liniju zajedno sa Karlikom Džonsom, koji je već produžio saradnju sa klubom - u ekipu stiže i Kajl Olman iz Turk Telekoma.

Pre Olimpije Milano, Bruks je nastupao u NBA ligi, tačnije u Hjustonu, Bruklinu i Toronto, kao i za razvojni tim Atlante - Koledž Sihoks.

