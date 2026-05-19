Nakon solidnog debija u evropskoj eliti, izraelski klub Hapoel jasno pokazuje da četvrtfinale Evrolige nije krajnji domet, već samo početna stanica za mnogo veće ambicije u godinama koje dolaze.

U skladu sa tim, rukovodstvo Hapoela krenulo je u ranu ofanzivu na nekoliko zvučnih imena iz Evrolige, a jedna meta se posebno izdvaja.

Kako prenose inostrani mediji, najveća želja kluba iz Tel Aviva je krilni centar Real Madrida Trej Lajls, koji je već ranije bio na njihovom radaru, ali je tada odlučio da prihvati ponudu "kraljevskog kluba".

Situacija u Madridu, međutim, i dalje nije do kraja jasna. Real Madrid želi da zadrži Lajlsa, ali pregovori oko novog ugovora navodno ne idu glatko, pre svega zbog finansijskih zahteva igrača.

Pominje se da Lajls traži znatno uvećanje plate, pa bi njegov novi ugovor mogao da dostigne i oko tri miliona evra po sezoni, što je ozbiljan izdatak čak i za evropskog giganta iz Madrida.

Upravo tu svoju šansu vidi Hapoel Tel Aviv, koji je spreman da uđe u direktnu borbu za potpis i pokuša da "otme" pojačanje Real Madridu.

Tim koji vodi Dimitris Itudis već u maju aktivno prati situaciju i sprema teren za mogući transfer, svesni da bi dovođenje igrača tog profila bio jasan signal da klub ide na potpuno novi nivo u Evroligi.

Za sada je sve u fazi interesa i preliminarnih kontakata, ali jasno je da bi letnji prelazni rok mogao da donese ozbiljnu bitku između ambicioznog Hapoela i evropskog giganta iz Madrida.