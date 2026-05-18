Evroligaška trenerska detonacija samo što nije eksplodirala!

Kako prenose špansi mediji, Ćavi Paskval nalazi se na korak od odlaska iz Barselone, a prvi pik Katalonaca ne leto je legenda grčke i svetske košarke Vasilis Spanulis.

Grčki stručnjak je od marta bez angažmana, nakon odlaska iz Monaka, gde su problemi unutar kluba uticali na prekid saradnje.

Barselona je okončala tekuću sezonu u Evroligi u plej-in borbi sa Monakom, a prethodno je eliminisala Crvenu zvezdu.

U Kataloniji još nije doneta zvanična odluka o statusu aktuelnog trenera, ali se očekuje da uskoro dođe do rastanka. Paskval bi potom mogao da nastavi karijeru u Dubaiju, a prema navodima, spreman je da sam plati 300.000 evra obeštećenja kako bi raskinuo saradnju sa klubom.

Kao glavni razlozi njegovog nezadovoljstva pominju se neuspeh Barselone da dovede pojačanja koja je tražio, ali i izostanak jasne vizije u vezi sa budžetom i dugoročnim planovima kluba. Ipak, iz Barselone i dalje poručuju da žele da ga zadrže na klupi.

Pored Spanulisa, pominje se i imena Ibona Navara kao novog trenera Katalonaca naredne sezone.

